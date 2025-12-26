Arkadaşları Zeren için adalet istedi

Aydın Güzelhisar KYK Kız Öğrenci Yurdu’nda 25 Ekim 2023’ü 26 Ekim’e bağlayan gece meydana gelen asansör kazasında hayatını kaybeden Zeren Ertaş’ın ölümüne ilişkin davada sanıkların duruşmaya katılmaması tepki çekti.

Dava 12 Şubat’a ertelenirken öğrenciler ve aile, sorumluların cezalandırılmasını isteyerek “Bu düzen değişmeden hiçbir genç güvende değil” dedi.

Aydın 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen duruşmaya Zeren Ertaş’ın annesi Serpil Ertaş ile Adnan Menderes Üniversitesi’nden sıra arkadaşları katıldı. Sanıkların duruşmaya katılmaması üzerine mahkeme heyeti, davayı 12 Şubat tarihine erteledi. Duruşmada konuşan baba Akın Ertaş, “Artık sonuç almak istiyoruz. Devletin ve adaletin bize sahip çıkmasını istiyoruz. Buraya gelip gitmek bize acı veriyor” dedi.

Anne Serpil Ertaş ise “Bir anne olarak burada bulunmak çok acı. Her geldiğimde dava ileri bir tarihe erteleniyor. Çok yoruldum. Artık bu durumu kaldıramıyorum. Suçluların bir an önce en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum” diye konuştu.

ZERENLER ÖLMESİN

Duruşma sonrası adliye önünde toplanan öğrenciler, yaptıkları açıklamada yaşananların münferit olmadığını söyledi. Öğrenciler adına yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Öfkemiz, gençliğin hayatına kasteden bu düzeni değiştirme iradesidir. Bizim öfkemiz sınıfsal, öfkemiz tarihsel, öfkemiz kutsaldır. Biliyoruz ki bu düzen yalnızca bir sene içinde MESEM’lerde katledilen 86 çocuk işçinin kanıyla ayakta kalıyor. KYK’larda katledilen Zeren’lerin ölümüyle ayakta kalıyor. Bu katliamların yaşanmaması, Zeren’lerin ölmemesi ancak bu düzenin değişmesiyle mümkündür. Bugün buraya, Zeren Ertaş’ın ve katledilen bütün arkadaşlarımızın hesabını soracağımızı ilan etmek için geldik. Sıra arkadaşımız Burak Başer’e, KYK yurdunda yaşadığı adaletsizliğe sessiz kalmadığı için verilen 10 yıl 6 aylık hapis cezasının bizleri korkutmadığını göstermek için geldik. Zeren için adalet istemek, gençliğin geleceğine sahip çıkmaktır. Zeren’in katilleri cezalandırılmadan bu ülkede hiçbir genç güvende değildir. Barınmak haktır, direnmek haktır, yaşamak haktır. Bu hakları sonuna kadar savunacağız.”

***

UYARIYI DİKKATE ALMADILAR

Zeren Ertaş’ın ölümünün ardından kamuoyundaki tepkilere rağmen, yurtlarda meydana gelen asansör arızaları ve kazalar devam etti. Öğrencilerin sosyal medyada paylaştığı görüntüler, sık sık arızalanan, düşme tehlikesi yaratan ya da kapasitesinin üzerinde çalıştırılan asansörleri gözler önüne serdi. Bu durum, gerekli teknik kontrollerin düzenli yapılmadığını, uyarıların dikkate alınmadığını ve risklerin önceden önlenmediğini, asansörlerin bakımının periyodik yapılmadığı gibi durumları bir kez daha gösterdi. Yaşanan kazalardan bazıları şöyle;

•Kasım 2023 – Ankara: Bir kız öğrenci yurdunda asansörün ani şekilde durması sonucu öğrenciler uzun süre kabin içinde mahsur kaldı. Aynı yurtta daha önce de arıza yaşandığı ifade edildi.

•Aralık 2023 – İstanbul: Devlete bağlı bir öğrenci yurdunda asansörün katlar arasında aniden düşmesi sonucu panik yaşandı. Öğrenciler yaralandı. Asansörün bakımının kısa süre önce yapıldığı iddia edildi.

•Mayıs 2024 – Konya: Erkek öğrenci yurdunda asansör kapılarının açılmaması nedeniyle öğrenciler yaklaşık 40 dakika kabin içinde kaldı.

•Eylül 2024 – Adana: Yeni eğitim yılı başında bir kız yurdunda asansörün sert şekilde zemine oturması sonucu öğrenciler panik yaşadı. Öğrenciler, “Zeren Ertaş’tan sonra bile hiçbir şey değişmedi” diyerek tepki gösterdi.

***

NE OLMUŞTU?

Aydın Güzelhisar KYK Kız Öğrenci Yurdu’nda 25 Ekim 2023’te saat 00.15 sıralarında, 16 öğrencinin bindiği asansör aşağı doğru kaymaya başladı. Panik yapan Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4’üncü sınıf öğrencisi Zeren Ertaş, asansörden çıkmak istedi ve kabin ile duvar arasında sıkışarak yaşamını yitirdi. Yapılan yargılama sonrası 1 sanığa 5 yıl 6 ay 20 gün, 3 sanığa 2 yıl 11 ay hapis cezası verildi. Kamu çalışanlarına ilişkin taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan açılan davada iddianame kabul edildi.