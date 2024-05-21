Arkadaşlarımızı geri alacağız!

100’ü aşkın aydın, yazar, gazeteci ve sanatçı ‘Hepsini Alacağız Kampanya Grubu’nun çağrısıyla bir metin kaleme aldı. 1 Mayıs’ta Taksim’e yürümek istedikleri için tutuklanan yurttaşların serbest bırakılmasını istendi.

Haber Merkezi

'Hepsini Alacağız Kampanya Grubu’nun çağrısıyla bir araya gelen aydın, yazar, gazeteci ve sanatçılar bir metin kaleme aldı. Metinde 1 Mayıs’ta Taksim’e yürümek istedikleri için tutuklanan yurttaşların serbest bırakılmasını istedi.

Anayasa’nın 34. Maddesi’ndeki “Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir” ifadesinin hatırlatıldığı çağrı metninde, tutuklananların anayasal haklarının ihlal edildiği değerlendirmesi yapıldı.

“1 Mayıs’ı tarihsel mekânı Taksim Meydanı’nda kutlamak suç değildir” denilen açıklamada, hükümet, Taksim Meydanı’nın 1 Mayıs kutlamalarına açılması gerektiği yönündeki AYM kararına uymaya ve Anayasa’nın 34. maddesini dikkate almaya çağrıldı.

İmza metninde şu ifadeler kullanıldı:

“Hepsini Alacağız Kampanya Grubu’nun çağrısıyla bu metne imza atan bizler; 1 Mayıs Birlik, Dayanışma ve Mücadele Günü’nde anayasal haklarını kullanmak isteyen, aralarında genç insanların ve öğrencilerin bulunduğu 50 yurttaşımızın tutuklanmasını kabul etmiyoruz. Anayasa Mahkemesi (AYM), 2023 yılında 1 Mayıs’ın Taksim Meydanı’nda kutlanmasının engellenmesinin hak ihlali olduğuna karar vermiş ve yasaklamanın Anayasa’nın 34. maddesi ile güvence altına alınan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının engellenmesi olduğuna hükmetmiştir. Kararda ayrıca hükümetin görevinin işçilerin ve yurttaşların 1 Mayıs’ı 'güvenli ve barış içinde kutlaması için gerekli önlemleri almak' olduğu vurgulanmıştır. Anayasa’nın 34. maddesinde 'Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir' denilmektedir.

2024 1 Mayıs’ında gözaltına alınarak tutuklu bulunan 48 kişinin anayasal hakları ihlal edilmektedir. 1 Mayıs’ı tarihsel mekânı Taksim Meydanı’nda kutlamak suç değildir.

Hükümeti Taksim Meydanı’nın 1 Mayıs kutlamalarına açılması gerektiği yönündeki AYM kararına uymaya ve Anayasa’nın 34. maddesini dikkate almaya çağırıyoruz. İlgili makamlardan tutuklanan 48 kişiyi beklemeksizin serbest bırakılmasını talep ediyoruz.”