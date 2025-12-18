Arkadaşlık üzerine kolektif bir düşünme alanı

Abdullah EZİK

Feryal Saygılıgil’in yayına hazırladığı, Sanat Kritik Yayınları tarafından okurla buluşturulan Arkadaşlık Üzerine, “dostluk” kavramını farklı düşünsel, toplumsal ve duygusal yönleriyle ele alan, farklı disiplinlerden yazar, araştırmacı ve sanatçıyı bir araya getiren özel bir derleme. Arkadaşlık/dostluk üzerine düşünmenin yalnızca bireysel bir mesele değil, aynı zamanda kültürel, felsefi ve politik bir eylem olduğunu hatırlatıyor.

Sosyoloji, felsefe, siyaset, siyaset felsefesi, sinema, edebiyat, medya, kuir teori ve toplumsal cinsiyet çalışmaları gibi birbirinden farklı disiplinlerden yola çıkarak arkadaşlığa dair çok katmanlı tartışmalara zemin hazırlayan kitap, kimi zaman bireysel hikâyelerden kimi zamansa kolektif belleğe yansıyan toplumsal anlatılardan güç alıyor. Kitap, dostluğu yalnızca iki kişi arasındaki kişisel bir bağ olarak değil, aynı zamanda toplumsal ilişkilerin, dinamiklerin, ortak dayanışma biçimlerinin ve duygudaşlık alanlarının bir göstergesi olarak ön plana çıkarıyor.

Arkadaşlık Üzerine, birçok farklı disiplinden yazarın bir parçası olduğu özgün bir iş olarak dikkat çekerken aslında çok temel bir düşünce üzerinden hareket ediyor. Arkadaşlığın ne olduğu kadar arkadaşlar arasındaki ilişkilerin hem kişiyi hem de bir toplumu nasıl etkileyebileceği de bu derlemenin tartışmaya açtığı en temel başlıklar arasında yer alıyor.

Bu bağlamda metinleriyle kitaba katkı sunan Seray Kumlu, Fatmagül Berktay, Ali Çakmak, Hatice Çoban Keneş, Lal Hitay, İlkay Özküralpli, Sibel Yardımcı, Tülin Ural, Aksu Bora, Gültan Kışanak, Sare Öztürk, Behçet Çelik, Gülüm Şener, Başak Tuğ, Başak Deniz Özdoğan, Delal Yatçi, R. Aslı Koruyucu, Lara Özlen, İlkan İpekçi ve Rıdvan Akar’ın meseleye çok katmanlı/yönlü bir bakış açısı kazandırdığı söylenebilir.

Birçok farklı yazar tarafından kaleme alınan, bir araya getirildiğinde ortaya bütünlüklü bir görünüm çıkaran bu metinler, okuru arkadaşlığa dair alışılagelmiş tanımların ötesine geçirirken dostluğu bir varoluş biçimi, bir direniş alanı ve bir paylaşım etiği olarak vurgular.

Kitaptaki metinlerin her birinin farklı bir açıdan ön plana çıktığını söylemek mümkün.

Seray Kumlu, yazısında liberalizmin yalnızca bir arada yaşama etiğinden ibaret olmadığını, günümüz siyasal biraradalıklarının neden bu kadar kapalı ve dışlayıcı hale geldiğini anlamak için siyasal aidiyeti kuran ve sürdüren dostluk biçimlerinin nasıl dönüştüğünü inceler. Öte taraftan yine benzer şekilde siyasal söylem üzerinden hareket eden Fatmagül Berktay ise Hannah Arendt ve Simone Weil’in birbirleriyle kurdukları hayali dostluk üzerinden bağımsız düşünme meselesini tartışmaya açar. Arkadaşlık yalnızca bir yolu birlikte yürümek değil, aynı zamanda kişilerin birbirleri için bağımsız düşünme alanları inşa etmesidir. Bu çok yönlülük ona anlam katan en temel noktalardan biridir.

Michel Foucault, Montaigne, La Boétie, Deleuze, Guattari gibi birçok kuramcı, yazar, düşünür farklı şekillerde kitaba dâhil olan başka yazarlar olarak belirir. Tüm bu isimlerin kimi zaman kendi yaşamlarındaki arkadaşlık ilişkileri, kimi zamansa arkadaşlık/dostluk üzerine geliştirdikleri kavramsal/kuramsal yaklaşımlar onları daha da anlamlı kılar. Bu bağlamda İlkay Özküralpli, Sibel Yardımcı, Tülin Ural, Başak Tuğ gibi yazarların metinleri ön plana çıkar. Konunun felsefeye, siyasete, sinemaya, medyaya nasıl yansıdığı üzerinde durulur.

Aksu Bora, yazısında feminist arkadaşlık kavramını tarihsel bağlamıyla tartışmaya açarken Behçet Çelik arkadaşlık ile oyun arasındaki ilişkiye dikkat çeker. Gülüm Şener için sosyal medyanın insan ilişkilerindeki yeri ve arkadaşlık üzerine etkisi, Başak Deniz Özdoğan içinse 1970’li yılların popüler şarkıları üzerinden dostluğun geçirdiği dönüşüm dikkat çekici bir yerde durur. Zaman içerisinde birbirlerine eklemlenen tüm bu yazılar meselenin ne kadar farklı yönlerden ele alınabileceğine dair iyi bir örnek oluşturur.

Dostluğun hem kişisel bir deneyim hem de toplumsal bir dayanışma biçimi olarak nasıl dönüştüğünü, kimi zaman siyasetin, ideolojinin ya da teknolojinin gölgesinde nasıl yeniden tanımlandığını gösteren tüm bu yazılar, arkadaşlığın hem sınırlarını hem de potansiyellerini sorgulayan bir çağrı olarak görülebilir. Bu derleme, okuru arkadaşlığın anlamı üzerine yeniden düşünmeye davet ederken söz konusu her bir metin, dostluğun başka bir yüzünü yakalar; bazen felsefi bir kavrayışla, bazen kişisel bir deneyimle, bazen de toplumsal bir direniş biçimi olarak. Kitap, arkadaşlığı bir duygulanım biçimi olmanın ötesinde, bir yaşam etiği, bir siyasal imkân, hatta bir umut alanı olarak yeniden kurar. Okur, bu metinlerde dostluğun yalnızca insanlar arasında değil, fikirler, türler, kuşaklar, hatta zamanlar arasında da kurulabileceğini hisseder.

Arkadaşlık Üzerine, birlikte düşünmenin, birlikte var olmanın ve birlikte hayal etmenin önemini hatırlatan çok sesli bir karşılaşmalar kitabı olarak okurunu bekliyor.