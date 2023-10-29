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Arkas Spor: 3 - RAMS Global Cizre Belediyespor: 0

Ajans Haberleri
  • 29.10.2023 17:00
  • Giriş: 29.10.2023 17:00
  • Güncelleme: 29.10.2023 17:00
Kaynak: AA
Arkas Spor: 3 - RAMS Global Cizre Belediyespor: 0

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 4. haftasında Arkas Spor, RAMS Global Cizre Belediyespor'u 3-0 yendi.

Setler: 25-17, 25-23, 25-17

Süre: 79 dakika (24, 31, 24)

Arkas Spor: Ertuğrul Gazi Metin, Ulaş Kıyak, Hoag, Halit Kurtuluş, Grozer, Mirza Lagumdzija (Ahmet Karataş, Onurcan Çakır, Canham, Ulaş Onur Topbaşlı, Efe Mandıracı, Burutay Subaşı)

RAMS Global Cizre Belediyespor: Far, Daneshdoust, Ömer Furkan Dur, Mejias, Halil İbrahim Yücel, Hakan Polat (Muhammed Aray, Çağatay Durmuş, Melih Sıratca)

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