Arkas Spor, Ankara’da Ziraat Bankkart’ın konuğu olacak

Arkas Spor, AXA Sigorta Efeler Ligi 2. hafta mücadelesinde 22 Ekim Pazar günü Ankara’da Ziraat Bankkart ile karşı karşıya geliyor.

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor, 2. hafta mücadelesinde Ankara temsilcisi Ziraat Bankkart ile karşı karşıya gelecek.

Başkent Voleybol Salonu’nda oynanacak müsabaka saat 15.00’te başlayacak. Ligin ilk haftasında oynadıkları maçları kaybeden iki ekip de bu müsabakayla birlikte çıkış arıyor.

Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden de sezonun ilk deplasman maçından galibiyetle ayrılmak istediklerini belirterek, “Son iki sezonun lig şampiyonuna karşı hedefimiz, iyi bir oyun ortaya koyarak kazanmak ve İzmir’e galibiyetle dönmek” dedi.