Arkas Spor, Avrupa arenasında
Kaynak: DHA
Avrupa'da voleybolda yıl CEV Volleyball Cup'ta mücadele eden Arkas Spor, 32'li finaller turu ilk maçında yarın Hırvatistan'da Mursa Osijek ile karşı karşıya gelecek.
Nastavno-Sportska Dvorano Gradski Spor Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı Jasmin Husejnovic (Bosna Hersek) ve Bátkai-Katona Ágnes (Macaristan) hakem ikilisi yönetecek.
Bu sezonun Avrupa Kupası'ndaki ilk maçından galibiyetle ayrılmak istediklerini belirten Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, "Hırvatistan'da kazanarak İzmir'deki rövanş maçına avantajlı çıkmak istiyoruz. Takımımız hedefimize ulaşacak güce sahip. Tüm ekibimize başarılar diliyoruz" dedi. Rövanş maçı 1 Kasım'da İzmir'de oynanacak.
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