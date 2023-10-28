Arkas Spor, Efeler Ligi'nde yarın Cizre Belediyespor'u konuk edecek

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 4. haftasında Arkas Spor, yarın RAMS Global Cizre Belediyespor'la İzmir'de karşılaşacak.

Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, yaptığı açıklamada, kendi evlerinde galibiyet almak istediklerini belirterek, "Güzel voleybol ve galibiyet hedefiyle sahada olacağız. Tüm taraftarlarımızı Arkas Spor’a destek için salona davet ediyoruz" dedi.

Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'ndeki Arkas Spor-RAMS Global Cizre Belediyespor karşılaşması yarın saat 15.00'te başlayacak.