Arkas Spor, Efeler Ligi'nde yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak
Kaynak: AA
AXA Sigorta Efeler Ligi 21. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Parolapara ile Arkas Spor yarın İstanbul'da karşılaşacak.
CEV Kupası'nda finale çıkma mücadelesi veren iki ekibin Efeler Ligi'ndeki karşılaşması, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda saat 14.00'te başlayacak.
Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, yaptığı açıklamada, ligde kalan tüm maçların final niteliği taşıdığını belirtti.
İstanbul'dan galibiyetle dönmeyi hedeflediklerini bildiren Özden, "İstanbul'da iyi oyun ve galibiyet için sahada olacağız. Oyuncularımıza güveniyoruz." değerlendirmesinde bulundu.