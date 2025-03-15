Arkas Spor - Fenerbahçe: 3-2

İZMİR, (DHA)

SALON: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi

HAKEMLER: Yavuz Akdemir, Ferhat Büyükpamukçu

ARKAS SPOR: Eduardo Carisio, Burutay Subaşı, Emir Kaan Öztürk, Gyorge Grozer, Gökçen Yüksel, Ertuğrul Gazi Metin (Julien Zenger, Melih Sıratça, Ulaş Onur Topbaşlı)

FENERBAHÇE: Kaan Gürbüz, Ahmet Samet Baltacı, Earvin Ngapeth, Fabian Drzyzga, Yiğit Gülmezoğlu, Jeffrey Jendryk (Burak Güngör, Caner Dengin, Denis Karyagin, Drazen Luburic, Çağatay Durmaz, Caner Pekşen)

SETLER: 27-25, 28-26, 23-25, 21-25, 15-8

SÜRE: 160 dakika

Efeler Ligi 26. ve son hafta karşılaşmasında Arkas Spor, İzmir’de konuk ettiği Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup etti ve adını şampiyonluk yarışının verileceği Play-Off’a yazdırdı. Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi’ndeki mücadelenin setleri 27-25, 28-26, 23-25, 21-25, 15-8 sonuçlandı. Gyorge Grozer mücadeleyi 24 sayıyla tamamlarken Burutay Subaşı ve Gökçen Yüksel maçı 14'er sayıyla tamamladı.