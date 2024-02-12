Arkas Spor, Galatasaray’ı ağırlıyor

Kupa Voley çeyrek final mücadelesinde Arkas Spor, yarın Galatasaray’ı konuk edecek.

Arkas Spor, Kupa Voley çeyrek final mücadelesinde yarın Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. İzmir Atatürk Voleybol Spor Kompleksi’nde oynanacak zorlu müsabaka saat 15.00’te başlayacak. Tek maç usulü üzerinden oynanacak çeyrek final mücadelelerinde tur atlayacak takımlar Dörtlü Final’e yükselme hakkı kazanacak.

Dörtlü Final de Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından belirlenecek bir ilde gerçekleştirilecek. İzmir ekibinin Galatasaray’ı elemesi durumunda ise yarı finalde Ziraat Bankkart ile Spor Toto eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, bu sezon Efeler Ligi ve CEV Volleyball Cup’tan sonra AXA Sigorta Kupa Voley’de de mücadele ettiklerini belirterek, “3 farklı kulvarda temposu yüksek üst üste önemli maçlar oynuyoruz. Galatasaray HDI Sigorta karşısında da kritik bir sınav vereceğiz. Rakibimizi yenerek yarı finale yükselmek istiyoruz. Tüm İzmirli voleybolseverleri salona davet ediyoruz” dedi.

Öte yandan daha önce 3 kez Kupa Voley şampiyonu olan Arkas Spor, bu sezonda aynı performansı sergileyerek kupayı 4. kez müzesine götürmeyi hedefliyor.