Arkas Spor, Hatay deplasmanında

Efeler Ligi'ndeki son 2 maçında Halkbank (D) ve Bursa Büyükşehir Belediyespor'a 3-1'lik skorlarla yenilerek 9'uncu sırada yer bulan Arkas Spor, yarın 7'nci hafta mücadelesinde Hatay Büyükşehir Belediyespor'a konuk olacak.

Antakya Merkez Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Oynadığı 6 maçta 2 galibiyet alan İzmir ekibi, aynı periyodu tek galibiyetle geçen Hatay temsilcisini mağlup ederek çıkışa geçmeyi hedefliyor.

AVRUPA'DA RAKİP BULGARİSTAN'DAN

CEV Kupası'nda 32'li finaller turunda Hırvatistan ekibi Mursa Osijek'i eleyen Arkas Spor'un 16'lı finaller turundaki rakibi Bulgaristan temsilcisi Neftohimik oldu.

Eşleşmenin ilk maçı 29 Kasım Çarşamba günü İzmir'de oynanacak. Rövanş tarihi ise daha sonra netlik kazanacak. Arkas Spor rakibini elerse bir üst turta Cez Karlovarsko (Çekya) - Valepa (Finlandiya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.