Arkas Spor, transfere devam ediyor

Arkas Spor, yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için transfere devam ediyor.

İzmir ekibi, bu çerçevede iki oyuncu daha kadrosuna kattı.

Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor, yeni sezona iddialı girebilmek için kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor.

İzmir ekibi, geçtiğimiz günlerde Alman pasör çaprazı György Grozer, orta oyuncu Ertuğrul Gazi Metin ve libero Onurcan Çakır transfer etmişti.

Arkas, iki takviye daha gerçekleştirdi ve 23 yaşındaki Kanadalı milli smaçör Jordan Canham ile Galatasaray’dan orta oyuncu Emir Kaan Öztürk’le sözleşme imzaladı.