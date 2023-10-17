Arkas Spor'un ilk rakibi Galatasaray

Efeler Ligi'nde Arkas Spor, sezonun ilk maçında yarın Galatasaray'ı konuk edecek.

İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 15.00'te başlayacak.

Sezona galibiyetle iyi bir giriş yapmayı hedeflediklerini belirten Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, "Taraftarımızın önündeki ilk sınavdan galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Yenilenen kadromuzla hedefimiz, zirve yarışının içinde olmak. Tüm İzmirli voleybol severleri takımımıza desteğe salona davet ediyoruz" dedi.