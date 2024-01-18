Arkas Spor'un yeni rakibi Olympiacos

CEV Kupası Play-Off Turu'nda deplasmanda 3-1 yendiği İspanya'nın Rio Duero takımını evinde 3-0 mağlup ederek tur atlayan Arkas Spor'un çeyrek finaldeki rakibi Yunanistan temsilcisi Olympiacos oldu.

Şampiyonlar Ligi'nden elenen Olympiacos ile Arkas Spor arasındaki ilk karşılaşma Pire'de, ikinci randevu ise İzmir'de oynanacak.

Efeler Ligi'nde Arkas Spor'un son olarak evinde 3-0 mağlup ettiği Ziraat Bankkart, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Olympiacos'u deplasmanda 3-1, evinde ise 3-0 mağlup edip grubu lider tamamladı.

Bu sezon Avrupa'da çıktığı 8'inci maçı da kazanan Arkas Spor, CEV Kupası'nda 3'üncü kez çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.