Arkasından çarpıp kaçtığı otomobil, bariyerlere girdi: 2 yaralı

100 karayolunda bir otomobile arkadan çarpan araç olay yerinden kaçtı. Bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.



Kaza, D-100 karayolu Çoban Dalçık’ta meydana geldi. İddiaya göre, Bolu istikametine doğru seyir halinde olan M.S. kontrolündeki 81 ADN 947 plakalı Hyundai marka otomobile arkasından bir otomobil çarparak kaçtı. Çarpışmanın etkisi ile sürücüsünün kontrolünden çıkan 81 ADN 947 plakalı otomobil bariyerlere çarptı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü M.S. ile otomobilde yolcu olarak bulunan F.E.S. sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza sebebi ile bölgede oluşan yoğunluk, aracın yoldan kaldırılması ile normal seyrine döndü. Kazaya sebebiyet verdiği iddia edilen aracın yakalanması için çalışma başlatıldı.