Arkasspor - Ziraat Bankkart: 1-3

İZMİR, (DHA)

SALON: TVF İzmir Atatürk

HAKEMLER: Hakkı Demiralay, Mümin Şalvarlılar

ARKAS SPOR: Gazi Erturul, Carisio Eduardo, Burutay Subaşı, Gyorge Grozer, Gökçen Yüksel, Burakhan Tosun, Julian Zenger, Ulaş Topbaşlı, Atilla Eleksey

ZİRAAT BANKKART: Matt Anderson, Toncek Stern, Emre Savaş, Murat Yenipazar, Faik Samed Güneş, Trevor Clevenot, Berkay Bayraktar

SETLER: 20-25, 25-22, 19-25, 22-25

Efeler Ligi 18'inci hafta mücadelesinde Ziraat Bankkart, 30 puan 9 galibiyetle 5'inci sırada yer alan Arkas Spor ile karşı karşıya geldi. TVF İzmir Atatürk Voleybol Salonunda oynanan mücadeleyi Ziraat Bankkart, 3-1 kazandı ve ligde liderliğini sürdürdü. Mücadelenin setleri 20-25, 25-22, 19-25 ve 22-25 sonuçlandı. Ziraat Bankkart bu mücadelenin ardından galibiyet sayısını 15’e yükseltti. Arkasspor ise 7'nci kez mağlup oldu.