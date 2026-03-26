Arkeo Duvar yoluna bağımsız devam edecek: Yeni dönem başladı

Gazete Duvar’ın kapanmasının ardından Arkeo Duvar, yayıncılığını kendi platformu üzerinden sürdüreceğini duyurdu.

2021 yılında Gazete Duvar bünyesinde yayın hayatına başlayan Arkeo Duvar, Gazete Duvar’ın Mart 2025’te yayın faaliyetlerini sonlandırmasının ardından yoluna bağımsız bir web sitesi üzerinden devam etme kararı aldı.

Arkeoloji bilgisini akademik sınırların dışına taşıyarak daha geniş okur kitlesiyle buluşturmayı hedefleyen Arkeo Duvar, bundan böyle bağımsız yayıncılığını kendi platformunda sürdürecek.

Mart 2021’de ‘Neden savaştık? Nasıl barıştık?’ başlıklı ilk sayısıyla okur karşısına çıkan Arkeo Duvar, internet gazeteciliği bünyesinde hazırlanan arkeoloji yayını olarak kısa sürede geniş bir okur kitlesine ulaştı.

Arkeolojinin sosyo-kültürel ve politik boyutlarına odaklanan yaklaşımıyla öne çıkan ArkeoDuvar, tarih öncesinden bugüne uzanan kültürlerin izlerini günümüz toplumlarının yaşamlarıyla ilişkilendirirken, antik dünyanın mirasını güncel toplumsal meselelerle buluşturdu.

Her sayıda belirlenen dosya konularının yanı sıra ‘Beslenmenin Arkeolojisi’, ‘İyi Arkeoloji’, ‘Bir Eser Bir Hikaye’, ‘Zaman İçinde Müzik’, ‘Söylence’ ve ‘Yazıtların Dili’ başlıklı köşeleriyle içerik üreten Arkeo Duvar, yayın hayatını bundan böyle kendi internet sitesi arkeoduvar.com üzerinden sürdürecek.

Yayın Yönetimi, Arkeo Duvar’ın varlığını sürdürebilmesi için okur desteğinin önemli olduğunu belirterek, okurları Patreon’dan destek olmaya ve ücretsiz abone olarak içerikleri takip etmeye çağırdı.