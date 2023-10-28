Arkeologlar daha iyi araştırma yapabilmek için dağcılık eğitimi aldı
Kaynak: AA
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekibince, ulaşamadıkları yerlerde de çalışma yürütmek isteyen Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) bünyesindeki arkeologlara dağcılık eğitimi verildi.
OMÜ'de arkeolojik kazılar yürüten 8 kişilik ekip, kazı yaptıkları alanda daha verimli çalışma yürütmek amacıyla AFAD'dan dağcılık eğitimi talebinde bulundu.
Kurumlar arasında protokol yapılmasının ardından AFAD'dan 2 kişilik ekip, arkeologlara 5 gün dağcılıkla ilgili eğitim verdi.
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