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Arkeologlar daha iyi araştırma yapabilmek için dağcılık eğitimi aldı

Ajans Haberleri
  • 28.10.2023 11:33
  • Giriş: 28.10.2023 11:33
  • Güncelleme: 28.10.2023 11:33
Kaynak: AA
Arkeologlar daha iyi araştırma yapabilmek için dağcılık eğitimi aldı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekibince, ulaşamadıkları yerlerde de çalışma yürütmek isteyen Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) bünyesindeki arkeologlara dağcılık eğitimi verildi.

OMÜ'de arkeolojik kazılar yürüten 8 kişilik ekip, kazı yaptıkları alanda daha verimli çalışma yürütmek amacıyla AFAD'dan dağcılık eğitimi talebinde bulundu.

Kurumlar arasında protokol yapılmasının ardından AFAD'dan 2 kişilik ekip, arkeologlara 5 gün dağcılıkla ilgili eğitim verdi.

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