Arkeolojik kemiklerin tür tanımlamasında SPIN yöntemi

Ekin Aktaş - @anthroalaska

Arkeolojik kalıntıların incelenmesinde tür tayini, bulguların daha iyi anlaşılması için temel bir adımdır. Geleneksel tür tanımlama yöntemleri çoğu zaman uzun, maliyetli ve sınırlı bir doğruluk sunmaktadır.

Bu bağlamda, SPIN (Species by Proteome INvestigation) yöntemi, arkeolojik kemiklerden tür tayini için yenilikçi bir yaklaşım olarak dikkat çekiyor. SPIN, proteomik analiz tekniklerini kullanarak yüksek doğruluk ve hızlı sonuçlar sağlamayı hedeflemektedir.

SPIN YÖNTEMİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ

SPIN, kemiklerdeki proteinlerin analizine dayanarak tür tanımlar. Yöntem, likid kromatografi-tandem kütle spektrometresi (LC-MS/MS) teknolojisini kullanır ve özellikle veri bağımsız edinim (DIA) yöntemi ile büyük örnek gruplarında daha yüksek doğruluk sağlar. SPIN’in özellikleri şunlardır:

Hızlı Analiz: Günde 200 örnek analiz kapasitesi, yöntemin yüksek verimlilikle çalışmasını sağlar.

Otomasyon: Manyetik boncuklar kullanılarak yapılan otomatik protein temizleme ve sindirim süreçleri, insan hatasını azaltır ve işlem süresini kısaltır.

Geniş Tür Çeşitliliği: Kemiklerdeki proteinlerden elde edilen peptidlerin analizi, 150’den fazla memeli türünü kapsayabilir.

GELENEKSEL YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

SPIN, geleneksel ZooMS (Zooarchaeology by Mass Spectrometry) yöntemine kıyasla daha fazla hassasiyet sunmaktadır. ZooMS, kolajen gibi sınırlı protein gruplarını analiz ederken, SPIN daha geniş bir protein yelpazesini inceleyerek türler arasında daha hassas ayrımlar yapabilir. Örneğin, ZooMS ile ayrıştırılamayan yakın türler, SPIN kullanılarak doğru şekilde tanımlanabilmiştir.

SPIN, farklı bağlamlarda uygulanabilir bir yöntemdir:

Arkeolojik Çalışmalar: SPIN, özellikle Neandertal yerleşimlerinden elde edilen kemiklerin analizinde başarılı sonuçlar vermiştir. Örneğin, 50.000 yıl öncesine ait örnekler doğru şekilde sınıflandırılmıştır.

Biyolojik Araştırmalar: İnsanlar ve diğer memelilere ait kemik örneklerinin tanımlanmasında kullanılabilir.

Adli Bilimler: İnsan ve hayvan kemiklerinin tür tespiti, adli olayların çözümünde destekleyici bir rol oynayabilir.

METODOLOJİ

SPIN, örnek hazırlama sürecini hızlandıran ve basitleştiren bir protokol sunar. Kemiklerden çıkarılan proteinler, manyetik boncuklar yardımıyla temizlenir ve kısa sürede analiz edilir. Peptidlerin tanımlanması için kullanılan algoritmalar, geniş bir tür veri tabanından faydalanarak doğru sonuçlar üretir.

SONUÇ VE GELECEK ÇALIŞMALAR

SPIN, arkeolojik ve biyoteknolojik çalışmalarda tür tanımlama sürecini hızlandırmak ve maliyetleri düşürmek için etkili bir araçtır. Yöntemin başarısı, Neandertal yerleşimleri ve tarih öncesi döneme ait kemiklerde elde edilen sonuçlarla desteklenmektedir. Araştırmacılar, SPIN’in farklı biyolojik dokular ve türler üzerinde de kullanılabileceğini öne sürmektedir. Bu yöntem, arkeolojik çalışmalarda kullanılan analiz teknikleri arasındaki yerini şimdiden almış görünmektedir.