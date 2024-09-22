Armağan Çağlayan, Metin Arolat'ı anlattı: 'Kötülük bilmeyen bir çocuktu'

Armağan Çağlayan, EkolTv’de yayınlanan ve Balçiçek İlter’in sunduğu “Balçiçek ile şimdi” adlı programa telefon ile katıldı.

Çağlayan, sahnede hayatını kaybeden arkadaşı Metin Arolat’ı anlattı.

Çağlayan, "Metin Arolat çok iyi bir insandı, müzikleri tutmadığı zaman derdim ona yeteri kadar kötü değilsin. Hiçbir hastalığı yoktu ama babası da aynı yaşlarda aynı hastalıktan vefat etti" dedi.

Armağan Çağlayan programda şu ifadeleri kullandı.

“Metin dünyanın yetenekli adamlarından bir tanesiydi. Ayrıca da, siz de bilirsiniz; bizim piyasada alakta kalmadık bir biraz kötü olmak gerekirse. Metin, o hiç kötü bir insan değildi. O yüzden de... Zaman zaman çok üzülürdü. Kendisinin yeteri kadar, ne bileyim şarkıları tutmadığı zaman mesela. Ben ona derdim ki, yeteri kadar kötü değilsin Metin. Hiç gerçekten kötülük bilmeyen bir çocuktu Metin yani… Hiçbir sorun yoktu. Ama babası da aynı yaşlarda aynı sebeple vefat etmiş. Anladığım kadıyla biraz genetik bir kod. Balçiçek Hanım diyorlar ya evlat acısı çok başka, anne-baba acısı çok başka… Arkadaş acısı daha başkaymış.”