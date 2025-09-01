Armin van Buuren, İstanbul'da konser verecek

Beş kez üst üste DJ Mag Top 100’de dünyanın en iyi DJ’i seçilen Armin van Buuren, 20 Eylül 2025’te İstanbul’da KüçükÇiftlik Park’ta hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

Van Buuren, THE ORB adını verdiği yeni sahne konseptiyle performans sergileyecek.

Organizasyonu NTRteam.com tarafından üstlenilen konserin biletleri ise Mticket.com.tr üzerinden satışa sunulmuş durumda.

Geceyi Van Buuren’in yanı sıra Seth Hills, Laura vanDam, Inner Sense ve Emrah Is gibi elektronik müzik sahnesinin güçlü isimleri zenginleştirecek.