Armut.com'a erişim engeli getirildi
Hizmet almak isteyenler ile hizmet verenleri buluşturan Armut.com adlı platforma erişim engeli getirildi.
Armut.com platformu, İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliğinin 4 Aralık 2025 tarihli ve 2025/10762 sayılı kararıyla erişime engellendi.
Gelişmeyi İfade Özgürlüğü Derneği duyurdu.
Derneğin X sosyal medya platformundaki hesabı EngelliWeb, şu açıklamayı yaptı:
