Hizmet almak isteyenler ile hizmet verenleri buluşturan Armut.com adlı platforma erişim engeli getirildi.

Güncel
  • 08.12.2025 22:07
  • Giriş: 08.12.2025 22:07
  • Güncelleme: 08.12.2025 22:16
Kaynak: Haber Merkezi
Armut.com'a erişim engeli getirildi

Armut.com platformu, İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliğinin 4 Aralık 2025 tarihli ve 2025/10762 sayılı kararıyla erişime engellendi.

Gelişmeyi İfade Özgürlüğü Derneği duyurdu.

Derneğin X sosyal medya platformundaki hesabı EngelliWeb, şu açıklamayı yaptı:

"Hizmet almak isteyenlerle hizmet verenleri buluşturan Armut​.com platformu, İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliğinin 4 Aralık 2025 tarihli ve 2025/10762 sayılı kararıyla erişime engellendi."

