Arnavut oyuncu "yapay zeka bakan" için hükümete dava açtı

Arnavut oyuncu Anila Bisha, yüzü ve sesinin, Arnavutluk hükümetinde yer alan "Yapay Zeka Bakan Diella"da izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle devlet kurumlarını mahkemeye verdi.

Arnavutluk medyasındaki haberlere göre, Bisha, yüzü ve sesinin, Diella'da kullanılmasının imajına zarar verdiğini belirterek, Tiran Birinci Derece İdari Mahkemesine dava dilekçesini sundu.

1 MİLYON EURO TAZMİNAT TALEBİ

Bisha, sesinin ve görüntüsünün yalnızca "e-Albania" hükümet portalının sanal asistan modeli için kullanılmasına onay verdiğini, "Yapay Zeka Bakan" uygulaması için böyle bir rızasının bulunmadığını aktararak, 1 milyon euro tazminat talep etti.

Dava dilekçesinde, davalı taraflar arasında Arnavutluk Bakanlar Kurulu, Arnavutluk Başbakanı, Arnavutluk Ulusal Bilgi Toplumu Ajansı (AKSHI) ve bir şirket yer aldı.

Bisha, yargı süreci tamamlanıncaya kadar "Yapay Zeka Bakan Diella"nın sesini ve görüntüsünü kullanmamasını da talep etti.

PROTESTO EDİLMİŞTİ

Bu arada ülkedeki Yapay Zeka Bakan Diella, 11 Mayıs 2025'te yapılan genel seçimin ardından kurulan hükümette yer almıştı. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Diella'nın Kamu İhalelerinden Sorumlu olacağını belirtmişti.

Dünya basınında dikkatleri çeken Diella'nın Arnavutluk Meclisinde yaptığı ilk hitap, ülkedeki muhalifler tarafından "anayasaya aykırı" olduğu savunularak, protesto edilmişti.