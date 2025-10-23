Arnavutköy Belediye Başkanı, Kanal İstanbul'dan arsa aldığını doğrularken Özgür Özel'e tazminat davası açtı

AKP'li Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ilçede düzenlediği mitingde dile getirdiği iddialarına ilişkin konuştu.

AKP'li Candaroğlu, CHP lideri Özgür Özel'e 572 bin liralık tazminat davası açtığını söyledi. Candaroğlu, "Asfalt meselesinde kim nereden 6500 lira diye bilgi verdi, bilmiyorum. Biz Arnavutköy için asfaltı 2 bin 595 liradan alıyoruz. İşte burada belgesi. Serimi, nakliyesi, her şeyi dahil 3 bin 695 liraya mal ediyoruz. Yaklaşık 1100 lira serim ve nakliye maliyeti var. Yani 2 bin 595 liraya asfaltı mal ediyoruz. Ama Özgür Özel Bey'i ilgilendiren kısım şu: Senin İstanbul Büyükşehir Belediyen 2025 yılında Arnavutköy'e 1 metre asfalt serip yapmadı. Arnavutköy'de bakım onarım da yapmadı. Biz de senin yapamadığın caddeleri, sokakları ve ana arterleri asfaltladık" diye konuştu.

Özgür Özel'in Candaroğlu ve Belediye Meclis Üyesi Ercan Döner'in Kanal İstanbul manzaralı bir villada usule aykırı işlem yaptıklarını dile getirmesinin üzerine, Candaroğlu bu arsayı belediye başkanı olmadan çok önce aldığını söyledi:

"Eksik söylediği bir şey var. Sadece burası değil. Arnavutköy'de pek çok diğer hemşehrim gibi yerimiz yurdumuz var. Çünkü biz buraya yeni gelmedik, 50 yıldır buralıyım. Bahsettiği 140 metrekarelik bir taban oturumu olan bir yer ve şu an inşaat halinde. Silivri'deki şahsın Boğaz'daki meşhur villalarının, malikanelerin garajı sadece 150 metrekare. Ben Sarıyer'de 3 villayı tanesi 5 milyon liradan almadım. Birilerine Beylikdüzü'ndeki malikanemi dayatıp, döşetmedim. İBB geldi, kontrol etti. Santim santim ölçtü, bir şey de bulamadı. Bu ruhsat gibi Arnavutköy Belediyesi yılda 4 bine yakın ruhsat veriyor."

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçen hafta "büyük bir rezalet" açıklayacağını ilan ettiği Arnavutköy mitinginde, Arnavutköy Belediyesi'nin asfalt ihalesinde ve bir arsanın satışında kamu zararına neden olduğunu, Arnavutköy Belediye Başkan Yardımcısı Davut Paralı'nın Gaziosmanpaşa Savcılığı'nı resmi yazıyla kandırmaya çalıştığını, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu ve Belediye Meclis Üyesi Ercan Döner'in Kanal İstanbul manzaralı bir villada usule aykırı işlem yaptıklarını dile getirerek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e bu 4 olay hakkında soruşturma başlatması çağrısında bulunmuştu.