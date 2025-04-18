Arnavutköy belediye başkanı kim ve Arnavutköy hangi partide? (2025 Güncel)

Arnavutköy Belediye başkanlığı seçimleri iki aday arasında kıyasıya rekabetle geçti. Peki Arnavutköy Belediye Başkanı kim oldu? Arnavutköy'de hangi parti ve hangi aday yüzde kaç oy aldı? Detaylar şöyle:

ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKANI KİM, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, 1984 yılında İstanbul Arnavutköy’de doğdu. 2008 yılında Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi İç Mimarlık bölümünden mezun oldu. 2018 ve 2020’de AKP Arnavutköy ilçe başkanı seçildi. Candaroğlu, 2024 yerel seçimlerinde AKP’den Arnavutköy Belediye Başkanı seçildi.

13 MART 2024 İSTANBUL ARNAVUTKÖY YEREL SEÇİM SONUÇLARI

2024 yerel seçimleri kapsamında İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde belediye başkanlığı için sandık başına gidildi. AKP adayı Mustafa Candaroğlu, Arnavutköy'de oyların %41,94'ünü alarak seçimi kazandı. Yakın takipçisi olan CHP adayı Tekin Aras ise %38,44 oy oranı ile ikinci sırada yer aldı.

2024 Arnavutköy Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları