Arnavutköy'de 1 ton taklit temizlik malzemesi ambalajı ele geçirildi

Arnavutköy'de düzenlenen operasyonda yaklaşık 1 ton taklit ambalaj malzemesi ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, büyük firmalara ait temizlik ürünlerinin taklitlerinin yapıp satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ömerli Mahallesi’ndeki üretim merkezine polisin düzenlediği operasyonda, iş yerinde kimsenin olmadığı anlaşılınca kapılar çilingir yardımıyla açıldı.

İçeride yapılan aramalarda, 2 adet toplamda 700 metrelik logolu ambalaj rulosu ve 107 adet içleri boş ambalaj ürünü ele geçirildi.

Operasyonda, tanınmış kozmetik markalarına ait yaklaşık 1 ton taklit ambalaj malzemesine el konuldu.

Olayla ilgili olarak iş yeri sahibi ve çalışanlarının yakalanması için çalışma başlatıldı.