Arnavutköy'de 2 akaryakıt tankeri ve 2 iş makinesi yandı
Kaynak: DHA
Olay, dün gece saatlerinde Deliklikaya Mahallesi Şeker Caddesi’nde bulunan ASKOOP Özel Endüstri Bölgesi'nde meydana geldi.
2 akaryakıt tankeri ile 2 iş makinesinden yükselen alevleri görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale edetti. Ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışmasıyla yangın söndürüldü.
Yangın sonrası akaryakıt tankerleri ile iş makineleri kullanılamaz hale geldi.
Ekipler yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.