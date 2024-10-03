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Arnavutköy'de 3 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

Ajans Haberleri
  • 03.10.2024 23:40
  • Giriş: 03.10.2024 23:40
  • Güncelleme: 03.10.2024 23:40
Kaynak: AA
Arnavutköy'de 3 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

Arnavutköy'de 3 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yunus Emre Mahallesi 30 Ağustos Caddesi'ndeki 3 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangında dumandan etkilenen 2 kişi sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü, binada hasar oluştu.

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