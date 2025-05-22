Arnavutköy'de barakada çıkan yangın söndürüldü

Arnavutköy'de barakada çıkan ve bitişikteki binaya da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Hadımköy Mahallesi'nde 3 katlı binanın bitişiğindeki barakada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki binanın dış cephesini de sardı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Yangının çıktığı baraka kullanılamaz hale geldi, bitişikteki binada ise hasar oluştu.