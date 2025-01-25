Arnavutköy'de berber dükkanına silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bulunan bir berber dükkanına dün akşam saatlerinde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü.
Kaynak: AA
Arnavutköy'de, berber dükkanında silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Karlıbayır Mahallesi Tahsin Sokak'taki dükkana gece saatlerinde gelen kimliği belirsiz kişi, berber Muhammet Deniz'e silahla ateş ettikten sonra kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Göğsünden yaralandığı belirlenen Deniz, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Deniz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Şüphelinin silahla ateş ettikten sonra kaçtığı anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.