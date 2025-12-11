Arnavutköy'de beton mikserinin içine düşen sürücü öldü
Arnavutköy’de park halindeki beton mikserini temizlerken aracın içine düşen sürücü Ahmet Ç. yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen ekipler sürücünün hayatını kaybettiğini belirlerken, cenaze incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.
Kaynak: AA
Arnavutköy'de beton mikserinin içine düşen sürücü hayatını kaybetti.
Yavuz Selim Mahallesi Sevban Mehmet Caddesi'nde park halinde olan 34 NK 5116 plakalı beton mikserinin sürücüsü Ahmet Ç, aracın üzerinde temizlik yaparken mikserin içine düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis, caddede güvenlik önlemi aldı.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, mikserin içine düşen Ahmet Ç'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.