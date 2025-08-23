Giriş / Abone Ol
Arnavutköy'de boğulma tehlikesi geçiren kişi kurtarıldı

Arnavutköy Karaburun sahilinde denize giren bir kişi boğulma tehlikesi yaşadı. Cankurtaranların müdahalesiyle kurtarılan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Arnavutköy'de sabah saatlerinde arkadaşlarıyla denize girdikten sonra boğulma tehlikesi geçiren kişi kurtarıldı.

Sabah saatlerinde Karaburun sahilinde meydana gelen olayda arkadaşlarıyla denize giren bir kişi, bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi.

Durumu fark eden arkadaşları, cankurtaranlardan yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Çevredekiler ve cankurtaranların müdahalesiyle kurtarılarak denizden çıkarılan kişi, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ekiplerin olay yerinde kontrol ettiği kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kurtarılma anı çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

