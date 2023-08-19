Arnavutköy'de çınar ağacı devrildi

Arnavutköy'de yol kenarındaki çınar ağacı rüzgarın etkisiyle, başka bir ağacın üstüne devrildi. O sırada yoldan geçen vatandaşlar ağacın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu.

Olay, bugün öğlen saatlerinde Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. Bir kafeteryanın önündeki kaldırımda bulunan Çınar ağacı, rüzgarın etkisiyle devrildi.

Devrilen ağacın, yoldan geçen vatandaşların üzerine düşmesine ise bitişiğindeki başka bir ağaç engel oldu.

Çınar ağacı biraz ilerisindeki başka bir ağacın üstüne devrildi. O sırada yoldan geçen vatandaşlar kıl payı kurtuldu. Olayda park halindeki bir otomobil hasar gördü. Çınar ağacının devrildiği ve vatandaşların kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Ağaç, belediye ekiplerince kesilerek devrildiği yerden kontrollü şekilde kaldırıldı. Kafeterya sahibi Seyfettin Yılmaz, devrilen ağaç nedeniyle müşterilerinden ve yoldan geçen vatandaşlardan kimsenin yaralanmadığını söyledi.