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Arnavutköy'de devrilen minibüs trafiği olumsuz etkiledi

Ajans Haberleri
  • 04.08.2024 15:00
  • Giriş: 04.08.2024 15:00
  • Güncelleme: 04.08.2024 15:00
Kaynak: AA
Arnavutköy'de devrilen minibüs trafiği olumsuz etkiledi

Arnavutköy'de devrilen minibüs, İstanbul Havalimanı civarında trafik yoğunluğuna neden oldu.

D-020 kara yolunda, Suat Y'nin kullandığı 34 NG 8821 plakalı minibüs, bariyerlere çarparak devrildi.

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü, araçtan kendi imkanlarıyla çıktı.

Minibüs çekici yardımıyla bölgeden kaldırılırken, karayolları ekipleri kaza yerini temizledi.

Kaza dolayısıyla İstanbul Havalimanı karşısı Hasdal yönünde trafik yoğunluğu oluştu.

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