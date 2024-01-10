Arnavutköy'de film platosunda çıkan yangın söndürüldü
Kaynak: AA
İstanbul Arnavutköy'de 26 bin metrekare alana kurulu film platosunun 2 katlı idari binasında çıkan yangın söndürüldü.
Yassıören Mahallesi Hifa Sokak'taki 26 bin metrekarelik alanda kurulu olan 4 film platosunun 2 katlı idari binasında yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, çevre ilçelerden bölgeye yönlendirilen çok sayıda itfaiye personeli yangını söndürmek için çalışma başlattı.
İtfaiye ekiplerinin 1,5 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürülen yangında dumandan hafif şekilde etkilenen 2 kişi kontrol amaçlı ambulansla hastaneye götürüldü.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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