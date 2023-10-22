Arnavutköy'de göl kenarında silahla ateş açan 2 şüpheli yakalandı

İstanbul Arnavutköy'de göl kenarında silahla çevreye ateş açan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin göl kenarında silahla ateş açtığı görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, olayın Hacımaşlı Mahallesi Sazlıbosna Gölü kenarında meydana geldiğini belirleyen ekipler, videoda yer alan aracın M.Ş.A'ya (41) ait olduğunu tespit etti.

Şüpheli M.Ş.A., Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'ndeki evinde olayda kullandığı tabancayla birlikte yakalandı. Beraber ateş ettikleri belirlenen şüphelinin akrabası M.D. (42) de olayda kullandığı tabancayla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçundan adliyeye sevk edildi.