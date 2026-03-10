Arnavutköy'de hafriyat kamyonu ve hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Arnavutköy'de hafriyat kamyonu ile kafa kafaya çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü İbrahim Söyüncü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan iki kişinin ise hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaza, dün akşam saatleri sıralarında Merkez Mahallesi Genç Osman Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İbrahim Söyüncü'nün idaresindeki 35 CHH 945 plakalı hafif ticari araç, karşı istikametten gelen Emin K'nın kullandığı 61 AJR 416 plakalı hafriyat kamyonu ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Hafif ticari aracın sürücüsü İbrahim Söyüncü, yolcu Yiğit Burak Akar ve Muhammet Turan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ağır yaralı olarak sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Söyüncü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.