Arnavutköy'de İETT otobüsü bariyerlere çarptı

Arnavutköy'de seyir halindeki İETT otobüsü bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

  • 03.01.2026 10:28
Kaynak: DHA
Fotoğraf: DHA

İstanbul'da Arnavutköy Bolluca İhsaniye yolunda seyir halindeki İETT otobüsü bariyerlere çarptı.

Olay yerine itfaiye, polis ve ambulans sevk edildi.

Kazada yaralanan 2 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin çalışması sürüyor.

Olay nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşandı. Trafik, otobüsün yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

