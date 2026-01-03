Arnavutköy'de İETT otobüsü bariyerlere çarptı
Arnavutköy'de seyir halindeki İETT otobüsü bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: DHA
İstanbul'da Arnavutköy Bolluca İhsaniye yolunda seyir halindeki İETT otobüsü bariyerlere çarptı.
Olay yerine itfaiye, polis ve ambulans sevk edildi.
Kazada yaralanan 2 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Ekiplerin çalışması sürüyor.
Olay nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşandı. Trafik, otobüsün yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.