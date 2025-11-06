Arnavutköy'de iki bina arasındaki istinat duvarı çöktü

İSTANBUL (AA) - Arnavutköy'de, iki bina arasında bulunan istinat duvarının çökmesi nedeniyle bir binada hasar oluştu.

Gece saatlerinde, Anadolu Mahallesi Kıraç Sokak’taki iki bina arasındaki istinat duvarı henüz bilinmeyen nedenle çöktü.

Bu nedenle bir binada hasar oluşurken ihbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Zabıta ekipleri çevrede önlem alırken, incelemelerin ardından hasar oluşan binada oturanlar tedbir amaçlı tahliye edildi.