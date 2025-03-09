Arnavutköy'de iki iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin 5 şüpheli tutuklandı

Arnavutköy'de iki iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince, 25 Şubat'ta Boğazköy İstiklal Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'ndeki emlakçı ile Merkez Mahallesi Ayşıl Sokak'taki sigorta şirketinin kurşunlanmasına ilişkin çalışma yapıldı.

Olay yerinde yapılan incelemede, emlakçının pencerelerine 5, sigorta hizmeti veren iş yerine ise 2 kurşun isabet ettiği anlaşıldı.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, saldırıların siyah giyimli, plakası alınamayan siyah motosikletle gelen beyaz kasklı 2 kişi tarafından gerçekleştirildiği belirlendi.

Olayda kullanılan motosiklet Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde terk edilmiş halde bulunurken, tescil kaydı yapılmayan aracın çalıntı olduğu tespit edildi. Motosiklet üzerinde yapılan incelemede İ.A. (17) isimli kişiye ait parmak izi çıktı.

Motosiklet terk edildikten sonra zanlıların taksiye binerek uzaklaştığını belirleyen ekipler, Fatih Mahallesi'ndeki bir sitede zanlılara ait daireye baskın düzenledi.

Operasyonda, S.S.D. (16), Özgür Y. (25), Ferhat C. (26) ve Ferdi C. (29) gözaltına alındı. 10 yıl kesinleşmiş ile 15 bin lira para cezası bulunan Özgür Y'nin "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçundan kaydı olduğu, Ferhat C'nin de 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, Ferdi C'nin de "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan kaydı olduğu anlaşıldı.

Adreste yapılan aramada ruhsatsız tabanca, tabancaya takılı şarjörde 8 fişek, eylemlerde kullanıldığı değerlendirilen motosiklet kaskı ele geçirildi.

Çalışmaların devamında motosikleti kullandığı tespit edilen İ.A. da İzmir'e kaçmak için bindiği otobüste yakalandı.

İ.A'nın alınan ifadeleri doğrultusunda Arnavutköy'de Fatih Mahallesi'nde özel harekat polisiyle yapılan baskında saldırıyı organize ettiği belirlenen Mehmet S. (26) ile iş yerlerine silahla ateş eden Yusuf S. (23) de yakalandı.

Aramalarda el yapımı patlayıcı, ruhsatsız tabanca, 12 fişek, olayda kullanılan motosiklet kaskı, 3 cep telefonu, çalıntı kaydı bulunan bir motosiklet ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken, S.S.D. ve Ferdi C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.