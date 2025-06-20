Arnavutköy'de kadına şiddet: Boşanma aşamasında olduğu erkek tarafından darbedildi

İstanbul Arnavutköy ilçesinde çocuğunun mezuniyet törenine giden kadın,, boşanma aşamasında olduğu erkek tarafından sokak ortasında darbedildi.

Olay, dün 30 Ağustos Caddesi'nde meydana geldi. N.V. adlı kadın çocuğunun mezuniyet töreni için bir okula giderken, boşanma aşamasında olduğu M.V. karşısına çıktı.

M.V. sokakta bir anda N.V.'ye tekme ve yumrukla saldrıdı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, M.V.'nin saldırdığı anlar yer aldı.

Saldırıya uğrayan kadın, olay sonrası polis merkezine giderek şikayetçi oldu.