Arnavutköy'de kaybolan 90 yaşındaki Yusuf Bayraktar'ın cansız bedeni ormanda bulundu

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde 15 gün önce kaybolan Yusuf Bayraktar'ın cansız bedeni ormanlık alanda bulundu. Ekiplerin 2 saatlik çalışmayla bulunduğu yerden çıkardığı cenaze Arnavutköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

90 yaşındaki Alzheimer hastası Yusuf Bayraktar, 15 Ağustos'ta kayboldu. Bayraktar'ın bulunması için AFAD ekipleri ile birlikte sivil toplum kuruluşlarının gönüllü ekiplerinden oluşan grup arama çalışmalarına başladı. Ekiplerin çalışmaları sırasında, kaybolan Yusuf Bayraktar'ın Arnavutköy Devlet Hastanesi karşısındaki ormanlık alana girdiğini gösteren güvenlik kamerası kayıtlarına ulaşıldı. Bu gelişme üzerine, ekiplerin çalışmaları bu bölgede yoğunlaştırıldı.

Hacımaşlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda arama çalışmalarına devam eden ekipler, bugün öğle saatlerinde Bayraktar'ın cansız bedenini buldu. Bayraktar'ın cenazesi ekiplerin 2 saatlik çalışmasının ardından bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Savcılık ve polis ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından Bayraktar'ın cenazesi Arnavutköy Devlet Hastanesi morguna götürüldü.