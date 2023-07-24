Arnavutköy'de korkutan yangın: Sünger deposundan iki binaya sıçradı

Taylan ERGÜN / İSTANBUL DHA ARNAVUTKÖY'de, bir binanın bodrum katında sünger ve elyaf deposunda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bitişikteki binanın dış cephesine de sıçradı. Bir evin de alevlere teslim olduğu o anlar cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi. Yangın, itfaiyenin uzun uğraşları sonucu söndürüldü.

Yangın, saat 20.30'da Arnavutköy İslambey Mahallesi Sokullu Mehmet Paşa Caddesi'nde bulunan 6 katlı binanın bodrum katında bulunan sünger ve elyaf deposunda çıktı. Alevler kısa sürede işyerini etkisi altına alarak önce üst katta bulunan bir markete sonrada 6 katlı 2 binaya sıçradı.

Bina dış cephelerini saran alevler bir daireye de sıçradı. Bina sakinlerinin panikle kendilerini dışarı attıkları yangın, itfaiyenin yoğun uğraşları sonucu söndürülürken bazı vatandaşlar ve yangına müdahale eden itfaiye erleri dumandan etkilendi. Yangının ilk anları vatandaşların cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde bazı vatandaşların yangın tüpleri ve işyerinden çektikleri hortumlar ile yangına müdahale etmeye çalıştığı görüldü. Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine vatandaşlar yardım ederek yanan deponun kepenklerini elleriyle açtılar. Bazı iş yeri sahipleri ise araç lastiklerini yangından etkilenmemesi için taşıdılar. (DHA)

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