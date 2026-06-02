Arnavutköy'de kule vinç devrildi: 2 işçi ağır yaralandı

İstanbul'da yapımı devam eden inşaatın şantiyesinde bulunan kule vincin devrilmesi sonucu 2 işçi ağır yaralandı.

Olay, Arnavutköy'de Sazlıbosna Mahallesi Fahri Korutürk Caddesi'nde bulunan inşaat şantiyesinde saat 10.00 sıralarında meydana geldi.

İnşaatta çalışan kule vinç henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi. Devrilme sırasında yerde bulunan işçi Adem Avcı ve vinç operatörü Şerafettin Akın vincin altında kaldı.

Olayı gören diğer işçiler durumu hemen polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, şantiyede bulunan kepçe yardımıyla operatör ve yerde bulunan işçiyi kurtardı.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan işçiler ambulanslarla hastaneye götürüldü. Hastanede tedavisi devam eden 2 işçinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.