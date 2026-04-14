Arnavutköy'de metal fabrikasında patlama: 1'i ağır 3 işçi yaralı

Arnavutköy Hadımköy Mahallesi Ayasofya Caddesi'ndeki bir metal fabrikasının imalat bölümünde, henüz belirlenemeyen bir nedenle sanayi tipi tüp patladı.

Patlamanın ardından fabrikada yangın çıktı. Olay sırasında iş yerinde bulunan yabancı uyruklu 3 işçi yaralandı. İhbarın ardından bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken yaralı işçiler ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralanan işçilerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

FAALİYETE ARA VERİLDİ

Patlama ve sonrasındaki incelemeler nedeniyle iş yerindeki faaliyete ara verildi.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.