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Arnavutköy'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Arnavutköy’de yol kenarında bulunan ormanlık alanda çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü.

Güncel
  • 27.04.2025 15:53
  • Giriş: 27.04.2025 15:53
  • Güncelleme: 27.04.2025 17:51
Kaynak: AA
Arnavutköy'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Fotoğraf: DHA

Arnavutköy'de ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Gazi Fahrettin Paşa Caddesi'nin kenarındaki ormanlık alanda ağaçlar henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı.

Trafiğe kapatılan cadde ekiplerin çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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