Arnavutköy'de otomobil çukura düştü

Arnavutköy'de yağmur suyu kanalı için çalışma yapılan alanda otomobil çukura düştü.

Kaza, Arnavutköy Anadolu Mahallesi Saliha Sokakta meydana geldi. Arnavutköy Belediyesi tarafından başlatılan yağmur suyu kanal çalışması nedeniyle bölgeye koyulan dubalar ve uyarı levhaları yoğun yağış ve rüzgar nedeniyle uçtu.

Bir sürücü de sokaktan geçtiği sırada açılan çukuru göremeyerek aracıyla çukurun içine düştü. Sürücünün yara almadan kurtulduğu kazada otomobilde hasar meydana geldi.

Arnavutköy Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Yağmur suyu kanalı yapım çalışmamız esnasında gerekli tüm tedbirleri almış olmamıza rağmen, koyduğumuz uyarı levhaları ve emniyet tedbirlerinin tamamı rüzgarın ve yoğun yağışın etkisiyle sürüklenmiştir. Vatandaşımızın maddi zararı tarafımızca karşılanacak olup, gerekli tüm tedbirler yeniden alınmıştır" denildi.