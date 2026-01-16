Arnavutköy'de otomobilin park halindeki minibüse çarpması kamerada
İSTANBUL (AA) - Arnavutköy'de kontrolden çıkan otomobilin, park halindeki minibüse çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesinde seyreden 34 DRH 150 plakalı otomobil, tahliye yoldan caddeye girmeye çalışan 26 TS 243 plakalı ticari araca çarptı.
Daha sonra kontrolden çıkan otomobil, cadde üzerinde bir fırının önünde park halinde bulunan 34 LVL 132 plakalı servis minibüsüne çarparak durabildi.
Kaza, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, yolda ilerleyen aracın caddeye çıkmaya çalışan araca çarptıktan sonra kontrolden çıkması, park halindeki servis minibüsüne çarpması ve kazadan önce minibüse binen kişinin son anda kurtulması yer alıyor.