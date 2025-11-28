Arnavutköy'de park halindeki araca çarpan sürücü kaçtı

İSTANBUL (AA) - Arnavutköy'de park halindeki araca çarpıp kaçan sürücü, olay yerinde plakasını düşürdü.

Taşoluk Mahallesi Aydinç Sokak'ta, sürücü kursuna ait 34 FGY 525 plakalı park halindeki araca, seyir halindeki 34 NKG 666 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın ardından sürücü, durmayarak aracıyla uzaklaşırken plakası kaza yerine düştü.

Polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Görgü tanığı Erdem Yıldız, olay sırasında iş yerinde bulunduklarını belirterek, "Dükkanda arkadaşlarımla otururken bir ses duyduk. Dışarı baktığımızda bir aracın park halindeki araca vurduğunu gördük. Kazayı yapan aracın hızla kaçtığını fark ettik. Kazada yaralanan olmadı ancak o sırada orada biz de olabilirdik. Burada bu tür kazalar sık yaşanıyor." dedi.

Öte yandan, sokakta ilerleyen otomobilin, park halindeki araca çarpıp hızla yoluna devam etmesi bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.