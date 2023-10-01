Arnavutköy'de sağanak yağış etkili olmaya başladı
Kaynak: DHA
İstanbul Arnavutköy'de sağanak yağış sonrası Arnavutköy deresi taştı, araçlar ilerlemekte zorlandı.
Kapanan yolu ve rögarları açmak için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.
Günün erken saatlerinde başlayan sağanak yağışla birlikte Arnavutköy, Bolluca mahallesinden geçen Arnavutköy deresinde taşkınlar oluştu.
Taşkın nedeniyle Abdullah Gül caddesinde ulaşımda aksamalar yaşandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin taşkının önüne geçmek için tedbirler aldığı görülürken araçlar yolda ilerlemekte zorluk çekti.